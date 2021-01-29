В Приморье за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Приморье во власти снежного циклона. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение: ветер до 30 метров в секунду. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Более 20 населенных пунктов оказались без света из-за аварии. Восемь поселков еще ждут подачи электричества. Ремонтные бригады усилены сотрудниками из соседних регионов. Работу осложняет метель, передает "Россия 24".

Мэр Владивостока рекомендовал жителям остаться сегодня дома и работать удаленно. Накануне город сковали пробки. На улицах множество ДТП.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Приморье зафиксировали 77 аварий. В основном именно в столице региона. В большинстве случаев с пострадавшими. Два человека погибли.

Из-за скользких дорог 80 жителей Владивостока получили травмы. Сейчас в город запрещено въезжать большегрузам. Отменен ряд паромов и 35 автобусных рейсов.

Синоптики сообщают, что циклон двигается в сторону Японии. Однако в начале следующей недели в Приморье ожидается новый удар стихии.