Дальний Восток оказался во власти суровой непогоды

Мощный циклон пришел на Дальний Восток. В регионе валит снег и метель. Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине и Курилах. Порывы ветра там достигают 27 метров в секунду. В четырёх районах – лавинная опасность, в том числе в столице региона. В МЧС рекомендуют жителям не покидать населенные пункты без особой необходимости.

Остров Русский во Владивостоке снова без света, сообщает телеканал "Россия 24". Там из-за непогоды произошли аварии на электросетях. На месте работают дополнительные бригады энергетиков. Ситуация на контроле у губернатора Приморья. Накануне Олег Кожемяко проверил работу коммунальных служб Владивостока. Город обещали очистить от снега к понедельнику. Для уборки улиц израсходовано более 700 тонн пескосоляной смеси.

До минус 45 градусов минувшей ночью было в Амурской области. Морозы сохранятся там все выходные. Для водителей на трассах региона оборудованы более 70 пунктов обогрева. По данным МЧС, обстановку на дорогах мониторят 44 оперативные группы. Они придут на помощь в случае ЧП.