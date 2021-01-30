В Россию возвращается суровая зима

Снежный буран обрушился на Дальний Восток России. Еще в четверг во Владивостоке начала стремительно ухудшаться погода: ветер в городе разгонялся до 20 метров в секунду, видимость не превышала нескольких сотен метров. В белой пелене скрылись очертания высотных зданий. Порывы ветра на улице буквально сбивали людей с ног.

Из-за штормового ветра жители Владивостока и сильной гололедицы жители Владивостока были вынуждены почти ползком добираться до своих домов. На дорогах образовался снежный накат. Город встал в десятибалльных пробках. В пятницу ситуация не улучшилась. Снег лишь припорошил скользкие участки дорог, но спуски по-прежнему напоминали опасный аттракцион.

Мощные метели накрыли и регионы Сибири. В Красноярском крае лавина остановила движение по федеральной трассе "Енисей". Из-за непогоды в Хакасии и Кузбассе пришлось перекрыть некоторые дороги. В Кемеровской области замело региональную столицу и другие крупные города. На въезде в Новокузнецк в пятницу утром произошла массовая авария, из-за который было серьезно осложнено движение. В других районах машины застревали в переметах, микроавтобус не смогли вытолкнуть несколько мужчин. Перемещаться по дорогам можно было только за грейдером.

На юге Сибири бушевала настоящая пурга. Порывы ветра в Хакасии достигали 28 метров в секунду. На юге Красноярского края ветер разгонялся до 25, а в Кузбассе и на Алтае до 21 метра в секунду. И намеков на улучшение погоды пока нет.

Главная причина всех этих погодных катаклизмов – чрезвычайная контрастность воздушных масс, сталкивавшихся на территории России. Например, и в Сибири, и в Приморье всего за один день показания термометров менялись, словно на Марсе, на 30-40 градусов. На температурных качелях оказалось и Причерноморье.

Зима начала наступление с запада. В середине недели январские пейзажи вернулись на Украину и в Белоруссию. В Одессе, где еще недавно воздух прогревался до плюс 10, резко похолодало, прошли обильные снегопады. Украинское Причерноморье укрыли сугробы высотой 17 см.

Затем снегопады добрались и до Крыма. В Симферополе в ночь с четверга на пятницу спецтехника обрабатывала опасные участки дорог реагентом, а на уборку улиц от снега вышло более 200 сотрудников коммунальных служб.

Сейчас атмосфера над Россией постепенно успокаивается. В средней полосе Русской равнины финальный аккорд – в воскресенье здесь промчится активная фронтальная с Атлантики. А Приморье очередной циклон зацепит в понедельник. Но он идет с континента, а такие вихри обычно снега приносят не много.

Во Владивостоке температурный режим существенно морознее климата, в выходные даже днем минус 16-18. А в понедельник вместе со снегопадами придет кратковременное потепление до минус 1, но уже со вторника вновь резко похолодает.

Столица окажется в стороне от траекторий фронтальных разделов, поэтому температурный режим довольно ровный: в выходные днем минус 2-3, в начале новой недели до минус 4-5. Интенсивность осадков невелика, и только в воскресенье снег, особенно на юге Подмосковья, довольно сильный.

Кстати, все предпосылки для раскачивания температурных качелей создаст природа и в последний зимний месяц. Северные регионы страны будут находиться в области холодной аномалии, а вот в южных широтах наоборот температурный режим будет теплее обычного. Поэтому любые меридиональные процессы с севера или юга будут приводить к более резким изменениям в погоде.

Например, в Москве в начале февраля средняя температура будет выше нормы. Но в конце первой-начале второй декад в центр России все чаще будут прорываться арктические воздушные массы. Затем качели вновь качнутся в другую сторону, и теплая аномалия может достигать даже 4 градусов.