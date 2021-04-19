Зима вернулась в Сибирь и на Дальний Восток

Буйство зимы на востоке России: сильные снегопады прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Синоптики предупреждают, что география метелей может расшириться.

Если из северной части Сахалина зима и не уходила (там сугробы высотой более 80 сантиметров), то на юге жителей ее возвращение не обрадовало. Местами под весом налипшего снега падали деревья. Некоторые автомобилисты не учли изменение погодных условий: в городах достаточно много ДТП, а за городом – вылетевших в кювет машин. Съехал на обочину и перевернулся пассажирский автобус, напрявлявшийся из Южно-Сахалинска в Новотроицкое. Два человека пострадали.

В Сибири поражает размах непогоды. Снегопады отмечались в Кузбассе, в Томске разбушевалась метель, снежные заряды привели к усложнению ситуации на дорогах в Новосибирской области. На Алтае засыпало снегом горнолыжный курорт Белокуриха – хоть продлевай сезон. Снег отмечался накануне в Омске, но там основным негативным погодным фактором стал ветер, который переворачивал остановки и ронял деревья на машины. Сегодня утром шквалистый ветер досаждал жителям Барнаула.

На карте хорошо видно, что практически вся Сибирь, за исключением крайнего юга и Байкальского региона окрашена в синий цвет, соответстующий холодным воздушным массам. В середине дня на огромной территории от Таймыра до Кузнецкого Алатау и Приамурья трещат морозы. Холодно и в акватории Охотского моря. Более того, холодный воздух подбирается и к Камчатке. Причиной тому – циклоны. Один из них располагается вблизи Красноярска. Облачная гряда его холодного фронта, за которым распространяется арктический холод, отчетливо видна на карте. Другой вихрь с Сахалина движется на северо-восток и угрожает Камчатке.

Так что завтра за Уралом осадками будет охвачена значительная территория. Причем идти они будут, в основном, в виде снега. Лишь на крайнем юге Сибири, в южных районах Сахалина и Курил ожидаются дожди.

В Петропавловске-Камчатском ночью погода резко испортится: поднимется ветер, пойдет мокрый снег, который в течение дня усилится. За сутки вторника на город может обрушиться вся месячная норма осадков – около 55 миллиметров. При этом порывы восточного ветра будут достигать 20 метров в секунду. В середине недели погода постепенно успокоится, и температура ожидается близкой к норме – около 5 градусов.

В Красноярске идут дожди, чередуясь с мокрым снегом. На термометрах плюс 3 градуса. Западный ветер в порывах усиливается до 17 метров в секунду. Сегодня сохранится сырая, ветреная и промозглая погода, и теплее не станет. А ночью, когда небо очистится от облаков, столбики термометров опустятся до минус 8. Да и завтра днем не поднимутся выше ноля. Аномально холодная погода сохранится в Красноярске до середины недели. Ближе к выходным город начнет выбираться из мешка холода, и температура приблизится к норме.