Сибирь и Дальний Восток – во власти снежного шторма

Север Дальнего Востока страны оказался во власти снежного циклона. На Чукотке, чтобы выйти на улицу, нужно было откопать себе выход из дома. Из-за пурги в Анадыре и окрестностях были закрыты аэропорт и ледовые переправы, отменены занятия в школах, приостановлено движение автобусов. Видимость не превышала 50 метров.

В Северо-Курильске сугробы намело до второго этажа. Жителей города попросили по возможности переждать погодный катаклизм дома.

Метеостанция аэропорта Анадыря зафиксировала порывы ветра 43 метра в секунду, такого урагана здесь не было пять лет. В Певеке скорость ветра достигала 30 метров в секунду. На Чукотке из-за непогоды был запрещен выезд за пределы населенных пунктов. Снежный буран дезориентировал местных жителей, перемещаться по городу было невозможно – все улицы утонули в снегу, ветер сбивал с ног.

В то же время теплый атмосферный фронт добрался до Сибири, предварительно укрыв под снегом Предуралье и Южный Урал. В Татарстане, Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях даже пришлось перекрывать участки автодорог М-5 и М-7. А там, где ездить было можно, резко выросло количество ДТП. Всего за 12 часов на местных метеостанциях выпало до 10-13 мм осадков, это более трети месячной нормы.

Метели разбушевались в Кузбассе, Хакасии и на Алтае. На трассе Барнаул – Бийск видимость не превышала нескольких сотен метров. Масштаб стихии ярко иллюстрируют следующие кадры: полуприцеп сложило и развернуло поперек дороги шквалом. Ветром едва не сносило в кювет и другие фуры. Водители не могли разогнаться даже до 80 километров час.

Снегопады в Сибири действительно впечатляющие. Местами на Алтае сугробы с начала недели выросли почти втрое – с 25 до 70 сантиметров. А в Кузбассе, в Междуреченске высота снежного покрова приблизилась к 140 сантиметрам.