Полицейский получил осколочное ранение после нападения в Лисках

Постовой получил осколочное ранение ноги в результате нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в воронежских Лисках. По данным издания "Коммерсант-Черноземье", его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленник в военной экипировке атаковал здание ОМВД по Лискинскому району, что на площади Революции, около 05:20 утра 16 сентября. У входа в отдел он привел в действие взрывное устройство, на фото с места видно, какие повреждения получила дверь.

По некоторым данным, мужчина открыл огонь из автоматического оружия, после чего скрылся с места на серебристой "Ниве". Выйти на его след пока не удалось.

Центр Лисок перекрыт, на дорогах проверяют все машины. Полицейские в соседних областях приведены в состояние повышенной готовности – есть информация, что преступник попытается покинуть регион.