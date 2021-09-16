Европарламент принял доклад, усиливающий противостояние с Россией

Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс предложил вводить санкции против европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму. Такая поправка появилась в проекте доклада по отношениям с Россией.

Накануне депутаты Европарламента провели в Страсбурге дискуссию и согласовали проект подготовленного экс-премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом доклада о России. С его тезисами – расширить санкции и укреплять военный потенциал для сдерживания России, выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, согласился верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая перед евродепутатами в Страсбурге, Боррель оценил доклад Кубилюса как "достаточно точно отражающий отношения с Россией". Сам глава европейской дипломатии считает, что связи Брюсселя с Москвой находятся на самом низком уровне и диалог становится сложным.

Тем более в условиях, когда Россия якобы хочет посеять раздор среди европейских стран. Кроме того, в труде Кубилюса превалирует курс на противостояние с Москвой, который необходимо согласовать с США.

Вместе с тем, по словам Борреля, Евросоюзу необходимы более предсказуемые, стабильные и менее конфликтные отношения с Россией – крупнейшим соседом и важным глобальным игроком.

"Мне хотелось бы думать о возобновлении партнерства с Россией, но сегодня это отдаленная перспектива", – сожалеет еврочиновник. Ведь Россия не изменится в одночасье".

"ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами, в том числе за счет укрепления собственного оборонительного потенциала", – сказано в документе.

Ранее, на летней сессии документ одобрил комитет по внешней политике ЕП. Документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.