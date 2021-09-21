Захарова: Запад долгое время создавал атмосферу запугивания

Страны ЕС создают атмосферу запугивания – с помощью преждевременных заявлений о непризнании российских выборов и обещаниями санкций, однако обвиняют в создании этой атмосферы почему-то Россию.

"Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы, – заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". – Они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания".

Она напомнила, что за день до начала голосования, 16 сентября, в Европарламенте был утвержден "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией, предложенный бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом. Политик в своем докладе призвал к расширению санкций против РФ. Он также предложил задуматься об усилении европейской обороны ради "сдерживания" России и создания стратегии максимального снижения зависимости ЕС от Москвы в плане энергоресурсов и поставок металлов.

В докладе Кубилюса есть также призывы подготовиться к непризнанию российских выборов. "Это как, запугивание? Конечно, и прямое, – отметила Захарова. – Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так".

Однако запугивание началось задолго до этого доклада, отметила политик. Еще в июле комитет по международным делам делал заявления о намерении не признавать парламентские выборы в России. Люди, делающие подобные заявления, представляют в Европарламенте интересы не стран и народов, а лоббистских групп, считает представитель российского МИД. И когда они "говорят о санкциях и это происходит до выборов, то как это можно по-другому квалифицировать?"