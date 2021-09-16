Режиссера Звягинцева ввели в кому из-за обширного поражения легких

Врачам пришлось ввести в кому российского режиссера Андрея Звягинцева. После перенесенного коронавируса его легкие поражены более чем на 90 процентов.

Режиссер "Левиафана" находится в одной из немецких клиник. Как сообщило издание The Bell, Звягинцева подключали к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация); это специальный метод лечения, при котором используют искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента.

Сейчас медики готовятся вывести режиссера из искусственной комы, от систем жизнеобеспечения он уже отключен.

Андрей Звягинцев дважды номинировался на кинопремию "Оскар", он снял такие фильмы, как "Возвращение", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь".

Ранее российская певица МакSим тяжело переболела коронавирусом, однако сумела справиться с болезнью. После выздоровления она рассказала, что врачи дважды вводили ее в искусственную кому, и у нее дважды останавливалось сердце.