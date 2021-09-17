Apple и Google удалили приложение "Навальный" прямо накануне выборов

Компании Google и App Store выполнили требования Роскомнадзора и прокуратуры России и удалили из мобильных версий своих магазинов приложение "Навальный". В Совете Федерации эти действия назвали "шагами в правильном направлении".

17 сентября – первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму и органы местной власти. На электронную инфраструктуру электронного волеизъявления уже идут атаки. И по IP-адресам понятно, откуда.

"Что касается атак на Единый портал государственных услуг с голосованием. Тоже зашкаливает. По странам распределение: США – 50 процентов, Германия – 25, Россия – 10, Китай – 10, Украина – 5. Так, вам для сведения. Интерес к выборам большой, я бы так сказала", – рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Этот интерес принимает весьма очевидные и, увы, предсказуемые формы. Попытки повлиять на российские выборы оказывали в том числе с использованием мировых IT-гигантов, таких как Google и Apple. Они в своих электронных магазинах предлагали приложение, пропагандирующее признанную российским судом экстремистской и запрещенную на территории страны организацию. Удалить противоправный контент американские компании согласились только тогда, когда до начала голосования оставались буквально считанные часы.

"Это было сделано самими компаниями. И это было сделано после целого ряда мероприятий, проведенных российской стороной, включая беседы с послом США, включая соответствующее предписание прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и, естественно, включая заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета, которая прошла в Совете Федерации меньше суток назад", – рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Попытки объяснить Google и Apple, почему российским юридическим нормам, действуя на территории РФ, все-таки придется подчиниться, Москва предпринимала не раз. Удалить противоправный контент Роскомнадзор потребовал еще 2 сентября. Тишина. После этого вмешалась Генеральная прокуратура: в адрес гендиректоров американских компаний было направлено предписание. Снова никакой реакции.

Наконец, ровно неделю назад американского посла Джона Салливана вызвали в МИД, где, по словам сенатора Климова, объяснили, что подобные действия корпораций рассматриваются как вмешательство в выборы. А это не только недопустимо, но еще и незаконно. Впрочем, трудно предположить, что ни в Google, ни в Apple об этом ничего не знали.

"Были же законные требования к Apple. Это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующие уведомления, и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости", – прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На заседание временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета пригласили официальных представителей обеих американских компаний, чтобы услышать и их точку зрения. Ведь это далеко не первый случай, когда и Google, и Apple требования Роскомнадзора попросту игнорируют, за что получают штраф, оплачивают его и работают дальше.

"Они же переводили весь вопрос в экономическую плоскость. Они готовы заплатить штраф. 30 миллионов рублей для компании размера Google – это ни о чем. Им проще не обращать на это внимания, потом заплатить и просто не ломать всю систему. Но, что опять-таки отрадно, вопрос вышел на геополитический уровень. И сказали: не-не-не, это не коммерческий вопрос, это вопрос геополитики и реального вмешательства в выборы. И тогда пришлось уже вмешаться политикам США для разрешения этого вопроса", – отметил гендиректор компании по разработке программных и аппаратных средств защиты информации Андрей Голов.

В том, что касается DDOS-атак на инфраструктуру электронного голосования, то, как сообщают в Минцифры, они были спланированы и организованы. Что свидетельствует о намерении воспрепятствовать нормальной работе сервисов. План провалился: процесс волеизъявления идет в штатном режиме. Впрочем, судя по активности и интенсивности этих попыток, есть подозрения, что последними они, увы, не будут.