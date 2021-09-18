США признали невероятную мощь российских вооруженных сил

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен признал, что Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами. Причем они были преобразованы за последние двадцать лет.

Ранее обозреватель Крис Осборн отмечал, что армия России – реальная опасность для США и НАТО, и шутить с ней не стоит. При этом Россия не только создает новое вооружение, но и модернизирует уже существующее. В качестве примера Осборн привел танк Т-72. Это последний танк советского периода. В настоящее время он модифицирован до Т-72б3М.

Этот и ряд других современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Всего, по сообщению Минобороны РФ, войска получат более 240 танков, а том числе 20 новейших танков Т-14 "Армата", а также 65 серийных танков Т-90М "Прорыв". Армия получит также 18 разведывательно-ударных беспилотника среднего и тяжелого классов. В вооруженные силы будет также поставлен бригадный комплект "Искандера-М".