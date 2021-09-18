Юлия Шойгу о жизни в эпоху коронавируса: на смену страху пришла ответственность

Пандемия коронавируса COVID-19 поставила современного человека перед целым рядом новых вызовов, перенесла в новую реальность. Можно ли сказать, что наша психика адаптировалась к пандемии? Свой комментарий в интервью на телеканале "Россия 24" дала Юлия Шойгу, глава Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

"Это очень сложный вопрос, – призналась она. – Наверное, к жизни в этой реальности мы постепенно начинаем адаптироваться. Адаптация – это тоже процесс. И если первые месяцы тем, что регулировало наше поведение, был страх – мы боялись заразиться, мы боялись заразить близких, мы боялись каких-то социальных неудач (потерять работу, быть не очень успешными в школе из-за изменившихся условий жизни), то постепенно на смену страху приходят ответственность и понимание того, как себя нужно правильно вести".

В этом – миссия и психологов, и журналистов, отметила Шойгу. "Нужно рассказывать об этих рисках, об этих вызовах, чтобы люди больше знали, и ликвидировать тот дефицит культуры безопасности, который у нас, так или иначе, существует", – подчеркнула она.

В ряде регионов России, в том числе в Москве, уже смягчены меры антиковидной безопасности. Однако масочный режим по-прежнему действует. А самым эффективным способом защититься от коронавируса является вакцинация.