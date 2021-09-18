Анна Нетребко готовится отметить юбилей гала-концертом в Кремле

Анна Нетребко отмечает свой юбилей большим концертом в Кремле. На грандиозном событии, которое организовано при поддержке компании "Роснефть", соберутся друзья певицы – лучшие музыканты со всего мира. Среди них Пласидо Доминго и Чечилия Бартоли, Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков.

На репетицию в Кремлевский дворец звезды мировой оперы Роландо Вильясон и Михаэль Фоле приехали прямиком из аэропорта – очень воодушевленные. Фоле, например, сразу начал петь на русском арию из "Пиковой дамы" Чайковского.

К импровизации тут же подключился Роландо Вильясон. Мексиканский оперный певец сходу начал декламировать Пушкина.

На концерте в Кремле они исполнят праздничный оперный микс от Анны Нетребко: Пуччини, Верди, Чайковский, Россини – самые яркие фрагменты из классических произведений. Программу Нетребко составляла сама, а с организацией концерта помогала компания "Роснефть".

"Мы постарались сделать программу, чтобы она была веселая, несмотря на то, что опера там тоже будет присутствовать, и довольно серьезная. Там будут и квартет, и сикстет, и большой ансамбль Россини. Во втором отеплении у нас будет "Сарсуелла", оперетта. Программа потрясающая. Нам очень нравится", – рассказала артистка.

Вход на концерт – с билетом, паспортом и строго по QR-коду. В зрительном зале Кремлевского дворца, по словам организаторов, пустым не будет ни одно кресло. В новых пандемических реалиях такое возможно только в свободной от ковида зоне. Это и для самих артистов, конечно, безопаснее и удобнее. Хотя некоторые все же прихватили на репетицию маски.

Пласидо Доминго на концерте в Кремле будет не только петь, но и немного дирижировать. В разговоре с журналистами он вспоминает, как впервые услышал Нетребко.

"Я слышал прекрасный голос. Я пел "Парсифаль" и услышал прекрасный голос в ансамбле вместе с маэстро Гергиевым. Я услышал самый красивый голос. Это был первый раз, когда я встретил ее. Это было как вчера. А сейчас вы знаете она великая дива", – рассказал Доминго.

Анна Нетребко исполнит арию пастушки из "Пиковой дамы". Как и 30 лет назад, в петербургской консерватории – на одной сцене с подругой Еленой Жидковой.

"Какие мы там были – в белых блузках, черных юбках. Серьезные. Руки в определенной оперной позиции. И вот была такая идея спеть это 31 год спустя", – сказала Нетребко.

Впереди тур по России, октябрьские концерты в Большом и новый сезон в театре La Scala в Милане, который Анна Нетребко откроет вместе с одним из ведущих баритонов современной оперной сцены Лукой Сальси. Он тоже выступит с ней в Кремле.