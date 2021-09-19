"Миллион призов": розыгрыш для участников онлайн-голосования

В Москве голосующие на выборах онлайн становятся участниками розыгрыша. Просто проголосовав, можно получить машину, квартиру или денежный сертификат номиналом 10, 25 или 100 тысяч рублей (один балл равен одному рублю). Баллы можно потратить в магазинах, кафе и аптеках, либо пожертвовать на благотворительность.

Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код на сайте ag-vmeste.ru. Одним из таких счастливчиков стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выиграл 10 тысяч баллов в акции "Миллион призов", проголосовав онлайн.

Столько же баллов выиграл журналист Алексей Венедиктов, возглавляющий общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он, как и Песков, намерен сделать пожертвование.

В заключительный день голосования, в Москве разыграли 25 автомобилей и пять квартир. 20 сентября пройдет заключительный розыгрыш – для тех, кто отдал свой голос в дистанционном режиме 19 сентября.

В этом году в России выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, также проходят выборы в местные органы власти. Голосование проходит в течение трех дней с 17 по 19 сентября. В Москве и ряде регионов можно проголосовать не только на избирательных участках и на дому, но и в режиме онлайн.