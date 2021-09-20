Россия и не только: Лукашенко сделал ряд заявлений

Москва поддерживает Минск в санкционный период, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и выразил надежду, что это сложное время удастся преодолеть.

Глава государства отметил, что Россия может оказать поддержку и по другим направлениям, например, в развитии политических и торгово-экономических отношений с Бразилией и БРИКС. Бразилия – мощнейшее государство, Минску нужно расширять там свое присутствие, заявил Лукашенко во время назначения Сергея Лукашевича послом республики в Бразилии.

На встрече с послом Молдавии в Белоруссии Виктором Сорочаном, дипмиссия которого подошла к концу, президент отметил дружбу между белорусами и молдаванам. И заявил о своем желании видеть Молдову дружественным, суверенным, независимым государством. Сорочан выразил надежду на здравую политику в дальнейшем развитии отношений, передает БелТА.

Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность провести в республике референдум по конституции. Убеждать никого особо не будут, но людям расскажут, какие перемены их жду, чтобы не было упреков в попытках удержания власти, добавил политик. Он указал, что чиновникам следует работать с людьми, чтобы получить от них поддержку.

Ранее Лукашенко говорил, что в отношениях со всеми государствами он стремится к миру и дружбе. По его словам, народ его страны никогда не "зарился" на чужой каравай или клочок земли. Лукашенко обратил внимание на то, что польский город Белосток и столица Литвы в прошлом были белорусскими землями. Об этом соседям Минск даже не напоминает.