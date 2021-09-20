МИД Ливана извинился за идею российско-украинских публичных домов

Заявления в адрес русских и украинок от главы друзской партии "Таухид аль-Араби" Виам Ваххаба ливанское внешнеполитическое ведомство признало оскорбительными. Ливан уважительно относится к общечеловеческим ценностям и правам женщин, поэтому МИД принес свои извинения и выразил надежду на дальнейшие дружественные отношения с Россией и Украиной.

Ранее Ваххаб предложил завезти в дома терпимости тысячи украинок и россиянок. По его мнению, такая международная проституция поспособствует развитию туризма. Посольства России, Украины в Бейруте выразили свой протест, общественность отнеслась к такому заявлению резко негативно.