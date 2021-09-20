Умерла от перенапряжения: Памфилова рассказала об утрате

Прошедшая в России избирательная кампания далась нелегко, у комиссии "есть потери", призналась председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она рассказала, что от сердечного приступа умерла 42-летняя член избирательной комиссии, отработав один день. У женщины осталось трое детей. "Вот это перенапряжение", – прокомментировала глава ЦИК.

Еще нескольких сотрудников избиркомов увезли в больницу с сердечными приступами, добавила она.

Памфилова также рассказала Путину, что избирательная кампания 2021 года сильно отличается от аналогичной кампании 2016 года. Нынешние выборы стали для нее самыми сложными за время работы в ЦИК.

Встреча проходила в режиме видеоконференции. Ее транслировал телеканал "Россия 24".