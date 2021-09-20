Памфилова сообщила об изменении графика Путина

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о переносе встречи с Владимиром Путиным для доклада по прошедшим выборам. График президента изменился из-за ЧП в Перми.

"У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился. Поэтому встреча состоится буквально через полчаса", – цитирует ТАСС Памфилову.

На пресс-конференции в информцентре ЦИК Памфилова отметила, что в Госдуме нового созыва будет, скорее всего, 5 партий. В Госдуме предыдущего созыва было 4 партии.

"Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских", – сказала Памфилова.

Явка на выборах по итогам подсчета 98,5% протоколов составила 51,68%. "Единая Россия" получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство, хотя партия набрала меньше голосов, чем на думских выборах 2016 года.

Признаны недействительными 25 830 бюллетеней. Памфилова назвала это ничтожным числом в масштабах страны. На выборах работали 491 188 наблюдателей.

Выборы признаны состоявшимися. Итоги голосования окончательно подведут в пятницу.