ЖКХ ждет перестройка

ЖКХ и городской среде нужна перестройка. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, невозможно достичь целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" без глобальных изменений.

"Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Одна из важнейших задач – выработка новых подходов к расселению аварийного жилья, площадь которого в стране из года в год растет. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое реконструировать, а какое сносить.

Еще одна задача – решить, как строящееся жилье подсоединять к старой инженерной инфраструктуре. На модернизацию сетей необходим как минимум триллион рублей, сейчас выделяется по 5-10 млрд. Есть проблема с финансовым состоянием организаций ЖКХ.

"К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, – объекты вовремя не ремонтируют", – говорит Хуснуллин.

Среди проблем вице-премьер отметил пробелы в законодательстве по вопросам управления апартаментами и централизованно построенными коттеджными поселками.