В Госдепе США выразили обеспокоенность возможной нехваткой газа в Европе зимой. В ведомстве заявили, что если температура будет ниже обычного, то в некоторых странах не хватит газа для отопления домов. Энергетический кризис в Европе во многом вызван рекордным ростом цен на голубое топливо. Сложнее всего ситуация в Великобритании. Некоторые промышленные предприятия уже заявили о банкротстве, а стоимость коммунальных услуг растёт высокими темпами.

Если зима будет холоднее обычного, европейцев ждут серьезные проблемы. Старший советник по энергобезопасности Госдепа США Амос Хохштейн оценил ситуацию, сложившуюся в европейском энергетическом секторе, как негативную.

"В случае более холодной зимы Европа столкнётся с нехваткой газа для отопления домов и подачи электроэнергии. Некоторые страны могут позволить себе закупать сырьё по высоким ценам, другие столкнутся с экономической рецессией. Это не просто геополитические моменты, это влияет на жизни людей", – заявил Хохштейн.

В том самом влиянии американский эксперт по традиции косвенно обвиняет Москву. Мол, Россия должна срочно возобновить транзит газа через Украину. В то же время "Северный поток – 2", который уже давно мог удовлетворить потребность Европы в сырье, Вашингтон по-прежнему считает лишь инструментом политического давления.

О том, что в морозы любой газ сгодится, говорят жители Великобритании. Из-за роста цен на энергоресурсы Соединенное Королевство уже столкнулось с нехваткой топлива. Энергии ветра и солнца, которую так активно развивали в Лондоне последние несколько лет, очевидно не хватит. В итоге Лондон срочно ищет поставщиков, одновременно пытаясь успокоить население.

"Хотя Соединенное Королевство, как и многие другие страны Европы, затронул глобальный рост цен на газ, преимущество Великобритании в том, что у нее есть много разных источников поставок. Мы не ожидаем чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками газа, этой зимой. Вопрос об отключениях энергии и возможность того, что люди не смогут отапливать свои дома, даже не рассматриваются", – заявил министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг.

Оптимизм британского министра не разделяют ни эксперты, ни простые европейцы. Цены на электричество и топливо для населения растут рекордными темпами. Зависимые от газового энергообеспечения компании приостанавливают работу. Цепная реакция запущена: в Соединенном Королевстве уже через две недели из супермаркетов может пропасть мясо. Рост цен на энергоносители привёл к сокращению поставок СО2, который нужен, чтобы гуманно забивать скот.

"Если у нас закончится углекислый газ, мы не сможем перерабатывать мясо: 82% скота убивается в нашей стране гуманным способом, с помощью СО2. Фермеры не смогут отправлять нам продукцию, и в итоге она исчезнет с полок", – говорит исполнительный директор Британской ассоциации мясопереработчиков Ник Аллен.

Производство аммиака и азотных удобрений также оказалось за гранью рентабельности. Десятки крупных предприятий в Испании, Нидерландах, Германии, Украине и других странах оказались на пороге банкротства. И в Брюсселе помогать им не спешат. А попытки некоторых государств обеспечить энергобезопасность с помощью традиционного сырья регуляторы пресекают.

Сегодня европейский суд вынес решение относительно добычи угля в польском Турове. Местные власти обязали либо платить ежедневно 500 тысяч евро штрафа, либо прекратить работу на объекте. Поводом стала жалоба Чехии, на то, что комплекс загрязняет воздух и воду в приграничном с Польшей Либерецком крае.

"Мы приветствуем решение суда по Турову. Наше предложение по санкциям было принято. При этом суд отклонил ходатайство об отмене обеспечительной меры по приостановке добычи. Мы готовы действовать дальше, но главная цель остается неизменной: нельзя подвергать опасности доступ Чехии к питьевой воде", – написал твит глава МИД Чехии Якуб Кульганек.

Экологический ущерб действительно есть, и о нём говорят не первый год, но в Варшаве уже дали понять, что санкции Брюсселя не признают и продолжат добычу сырья на стратегически важной для энергоснабжения страны объекте.

"Они требует от Польши полмиллиона ежедневных штрафов за то, что Варшава не оставила своих граждан без энергии и не закрыла шахты в одночасье. Это даже не шантаж, это судебный разбой и кража среди бела дня. Вы не получите ни цента", – заявила заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский.

Ещё более резко отреагировал профсоюз шахты. Там заявили, что действия регуляторов ставят на повестку вопрос о целесообразности членства Варшавы в Евросоюзе. По их словам, Брюссель продолжает безумную климатическую политику, которая еще сильнее обостряет текущий энергетический кризис.