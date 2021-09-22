Коронавирус в России: пройден очередной печальный рубеж

В России за время пандемии коронавирус стал причиной смерти 200 625 человек. За минувшие сутки скончались 817 пациентов, 50 из них – в Москве, 43 – в Санкт-Петербурге, в 38 – Свердловской области, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 19 706 в 85 регионах, в том числе 1 662 (8,4%) без клинических проявлений. Всего в РФ зафиксировано 7 333 557 случаев заражения. Темп прироста – 0,27%.

Больше всего заболевших в Москве (1 991), Санкт-Петербурге (1 521) и Подмосковье (986), меньше всего – в Ненецком автономном округе (12), Магаданской области (15) и Чукотском автономном округе (16).

Наименьший суточный темп прироста заражения коронавирусом наблюдается в Москве и Республике Алтай – 0,12%, в Магаданской области – 0,14%, а также в Бурятии – 0,16%.

Вылечились и выписаны за последние сутки 16 102 человека после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 6 542 213 человек, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 36 российских регионах.