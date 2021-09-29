Ковидный максимум: за сутки в России умерли 857 человек

В России за последние 24 часа зарегистрировано 857 смертей пациентов с коронавирусом, это суточный максимум. Предыдущий пришелся на 28 сентября – 852 летальных исхода.

В Москве за сутки подтверждены 65 смертей, в Санкт-Петербурге – 60, в Свердловской области – 41. За все время пандемии скончались 206 388 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в стране выявлено 22 430 новых случаев заражения в 85 регионах, в том числе 1933 (8,6%) без клинических проявлений. С начала пандемии коронавирусом заразились 7 487 138 человек. Темп прироста составляет 0,30%.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Москве (3004), Санкт-Петербурге (1933) и Московской области (1223), меньше всего в Ненецком (10) и Чукотском автономных округах (14) и Магаданской области (16).

Наименьший темп прироста заболеваемости отмечен в Республике Алтай (0,14%), Магаданской области и Республике Бурятия (0,15%), а также в Сахалинской области (0,16%).

За сутки в РФ выздоровели и выписаны 18 456 человек, за все время – 6 653 941. В Москве выписали 1938 человек, в Санкт-Петербурге – 1890, Подмосковье – 1026, пишет РИА Новости.

Коэффициент распространения коронавируса 29 сентября снизился до 1,05. В Москве показатель упал до 1,06, в Иркутской области – до 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.