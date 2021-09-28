Смертность резко скакнула: печальный рекорд коронавируса

В России за прошедшие сутки зарегистрированы 852 смерти пациентов с COVID-19, днем ранее было 779 летальных исходов, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прежний максимум – 828 смертей за сутки – был зафиксирован 24 сентября. Всего в РФ умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.

Всего за минувшие сутки было выявлено 21 559 новых случаев заражения в 85 регионах, в том числе 1 709 (7,9%) без клинических проявлений. Наибольшее количество заболевших – в Москве (2 541), Санкт-Петербурге (1 530) и Подмосковье (1 450), наименьшее – в Чукотском автономном округе (20), Магаданской области (17), Ненецком автономном округе (10).

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 464 708 случаев заболевания, темп прироста – 0,29%. Наименьшие темпы прироста оказались в Республике Алтай – 0,1%, Магаданской области и Бурятия – 0,15%, а также в Москве – 0,16%.

Выписаны за последние 24 часа в России 17 368 человек, за все время пандемии – 6 635 485 человек.

Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных оперштаба и оценок Росстата, доля заразившихся коронавирусом с начала пандемии россиян, превысила 5% населения страны.