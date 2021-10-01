Убийственный вирус: "корона" взвинчивает темп

В России за последние сутки выявлено 24 522 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах страны. Полностью выздоровели в РФ за это время 19 955 человек, а 887 пациентов с коронавирусом умерли. Это новый максимум смертей за сутки, побит вчерашний рекорд, когда за сутки умерли 861 больных ковидом.

Лидерами по числу выявленных за сутки заражений стали Москва – 3993 человека, Санкт-Петербург – 2281, Московская область – 1339, Самарская область – 615, и Воронежская область – 581 человек. У 9 процентов выявленных за сутки зараженных не было клинических проявлений болезни, сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба Москвы.

Всего на 1 октября в России выявлено 7 535 548 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 6 692 722 человека, при этом зафиксировано 208 142 летальных исхода.

Число новых случаев коронавирусной инфекции в РФ за сутки стало наибольшим с 19 июля, когда было зарегистрировано 24 644 случая. Темп прироста в целом по стране составляет 0,33 процента, передает РИА Новости. Наименьший темп прироста за сутки – 0,16 процента – зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии.