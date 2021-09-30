Ковид: три убийственных максимума и возвращение в конец июля

В России за последние сутки выявлено 23 888 новых случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах страны. Полностью выздоровели за это время в РФ 18 826 человек, а 867 пациентов с коронавирусом скончались.

Лидерами по количеству выявленных заболевших за сутки стали Москва – 3998, Санкт-Петербург – 2077, Московская область – 1216, Самарская область – 607, и Воронежская область – 566 человек. У 8,5 процента выявленных зараженных не было клинических проявлений болезни, сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба Москвы.

Всего на 30 сентября в России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.

Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса в нашей стране обновляется третий день подряд. При этом условная летальность заболевания осталась на уровне 2,76 процента, передает ТАСС. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сегодня опустился до 1,03, хотя и держится выше единицы уже седьмой день подряд.

Сегодняшнее число новых случаев коронавируса за сутки стало наибольшим с 25 июля – тогда в стране было зарегистрировано 24 072 новых случая заболевания, напоминает РИА Новости.