Электронное голосование могут ввести по всей стране

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускает, что к выборам президента в 2024 году онлайн-голосование может быть введено на всей территории страны. По словам спикера, нужно посмотреть, как пройдут еще две электоральные кампании перед выбором главы государства.

Матвиенко надеется, то система будет готова к использованию на всех уровнях выборов. Спикер не имеет данных, которые подтверди бы нарушения при электронном голосовании.

В свою очередь, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова уточнила, что дистанционное электронное голосование будет применяться только на федеральной платформе. Москве же законом разрешили провести голосование на местном ресурсе mos.ru, пишет РИА Новости.

"Ни одного замечания или жалобы ни в одном из регионов нет, ни у кого не вызывают сомнения результаты", – сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, Москва потребовала включить в систему ряд дополнительных опций. ЦИК предоставил ей это право, отметила глава ЦИК, но это усложнило программу.

"Москва сейчас сама разберется, и потом ЦИК расскажет все выявленные нюансы. Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа", – отметила Памфилова.