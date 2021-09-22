Трамп решил засудить мстительную племянницу

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри и газету The New York Times. В 2018 году в издании опубликовали материал, в котором журналисты рассказали, что Трамп-старший накопил, в том числе через уход от налогов, и передал Трампу-младшему 413 млн долларов. Хотя Дональд Трамп всегда категорично заявлял, что свое состояние заработал сам. Позже Мэри Трамп призналась в своей книге, что именно она была источником информации.

Дональд желает возместить ущерб за разглашение конфиденциальной налоговой отчетности семьи и требует компенсацию в 100 млн долларов. В исковом заявлении он указывает, что племянница нарушила мировое соглашение от 2001 года о неразглашении конфиденциальных данных. Журналисты использовали ее в целях личной выгоды. И те, и другая были мотивированы личной местью, сообщает АР.

В книге "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире" Мэри Трамп представила психологический портрет дяди на основе личных наблюдений.