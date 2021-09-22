Пенсионерка отбилась от грабителя, он задержан

В центре Москвы пенсионерка сумела самостоятельно отбиться от грабителя и сохранить свои вещи. Все зафиксировали камеры наблюдения.

Видно, как на Остоженке неизвестный пытается вырвать сумку у пожилой женщины. Однако она оказалась не робкого десятка и крепко вцепилась в ручки. И даже когда грабитель повалил ее на землю и вытащил на проезжую часть, пенсионерка продолжала борьбу. Спугнул нападавшего случайный прохожий.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на Ясеневой улице задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий. По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на грабеж", – сообщил начальник Управления информации и общественных связей главка МВД России по городу Москве Владимир Васенин.

Задержанный находится под стражей. Пострадавшей в итоге пришлось обратиться в больницу. К счастью, серьезных травм она не получила.