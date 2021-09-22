Убил, защищая семью: Зобенков освобожден в зале суда

Маленькая Вероника ни на минуту не отходит от папы, который наконец-то вернулся домой из командировки. Так девочке объяснили его долгое, почти в полтора года отсутствие.

На самом деле, все это время Александр Зобенков находился в СИЗО. Его обвиняли в тройном убийстве. Но, кажется, произошло невероятное. Накануне Тверской областной суд вынес Зобенкову оправдательный приговор.

- Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить из-под стражи в зале суда…

Первые минуты после приговора. Близкие еще не могут поверить, что Александр едет домой, а не в колонию. Гособвинение запрашивало 18 лет лишения свободы.

31-летнего специалиста по пожарной безопасности задержали в мае прошлого года. После того как он смертельно ранил ножом трех человек, которые ворвались на его участок. Александр сам вызвал полицию, когда правоохранители прибыли, написал явку с повинной. И рассказал, что на него, его супругу, дочь и гостей напала компания нетрезвых мужчин. Пришлось обороняться.

"Я взял нож, но не с той целью, чтобы кого-то резать. С целью чтобы напугать, если меня кто-то снова будет избивать", – вспоминает события того вечера Александр Зобенков.

В тот теплый майский день супруга Александра – Марина, отмечала день рождения. В кругу друзей жарили шашлык. Рядом бегала такса одного из гостей. Ее лай возмутил соседку Светлану Федяеву. Якобы мелкая собачонка напала на коз пенсионерки. Завязался конфликт. Сначала словесный. А чуть позже на пороге дома Зобенковых появился сын Федяевой в компании друзей. Вооружившись черенком от лопаты, мужчина пришёл отстоять позицию матери. По словам Александра, налетчики начали лупить всех без разбора. Чудом не пострадали дети. Серьезно досталось одному из гостей.

"Вся голова в крови. И в моих глазах, он был мертвый в тот момент. Я думал, что его убили. Тут же моя супруга с ребенком. Я знал, что этим людям все равно кого бить: детей, женщин. Без разницы. Потому что мгновением ранее меня избивали с ребенком на руках", – объясняет Зобенков свои действия.

Зобенкова судили по тяжкой статье – "Убийство двух или более лиц". Обвинение настаивало – целью было убийство. Зобенков мог убежать, но не стал, а потому действовал умышлено, целью было убийство. Обвиняемый парировал – пребывал в шоке от происходящего. Хотел лишь напугать хулиганов и защитить близких.

Доводы защиты о необходимой самообороне показались Фемиде убедительнее. Александра Зобенкова оправдали за отсутствием состава преступления.

"Умысла убивать у него не было. Но иного выхода из этой ситуации он не видел. И суд поверил, действительно, другого не было. Практика Верховного суда говорит о том, что человек не должен убегать. Он в праве защищать, и инстинкт самосохранения – он срабатывает в первую очередь", – говорит Галина Иванцова, адвокат Александра Зобенкова.

В России за 2020 год доля оправдательных приговоров составила мене полупроцента. Случай Зобенкова по сути уникален.

"Обстоятельства все суд взвешивал. И такой приговор оправдательный, он, видимо, говорит о том, что это не является таким бытовым случаем, где всем все ясно и лежит на поверхности", – считает адвокат Игорь Семеновский.

Потерпевшая сторона вроде бы пока не собирается обжаловать приговор. Но, наверняка, это сделает прокуратура. По словам Александра Зобенкова, пусть и оправданному, но в любом случае ему жить с тем, что он убил людей – даже в рамках самообороны. А это уже само по себе испытание.