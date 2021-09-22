Дело Била: блогер остался на свободе

В Мосгорсуде 22 сентября рассматривали апелляцию по делу скандально известного пранкера Эдварда Била. Напомним, блогер получил два года ограничения свободы за массовую аварию в центре столицы. Приговор обжаловали обе стороны: и защита, и обвинение. По мнению прокурора, Билу дали слишком щадящее наказание. Адвокат же молодого человека просил смягчить наложенные на его подзащитного ограничения. Что решил суд?

Едва скандально известный блогер Эдвард Бил ступил на территорию Московского городского суда, его окружили журналисты. Он явно устал от внимания, потому на все вопросы отвечал односложно, со всех ног спеша на апелляционный процесс. Касательно пострадавших в ДТП осужденный на два года ограничения свободы, ответил резко: "Пострадавшая только одна – Мария".

Мария Артемова получила самые серьезные травмы в жуткой аварии, которую 1 апреля текущего года устроил Эдуард Биль – так пранкера зовут по паспорту. Момент лихого заезда водителя спорткара попал в объектив камер наблюдения. Синяя иномарка пересекла сплошную полосу, вильнула, резко перестроилась из крайней правой в крайнюю левую и вылетела на встречку.

Биль разнес пять автомобилей. Чтобы извлечь из машины Артемову, спасателям пришлось срезать измятую крышу. Позади у женщины – несколько операций, а впереди – долгие месяцы реабилитации. Для полного восстановления требуется два года.

"Я надеюсь, что он раскаялся, а адреналин можно получать не только на дороге, в общественных местах", – говорит Мария Артемова.

Не просто жизнь, а сплошная провокация. Скорее всего, именно этого правила придерживался Эдвард Бил во время создания своих странных роликов. Более того, блогер сам не раз заявлял, что любит быструю езду. Потому гонял на дорогих машинах по московским дорогам, собирая штрафы за превышение скорости. Но после ДТП на Садовом кольце шутки закончились. Мужчина присмирел и обещал оплатить лечение пострадавшей Артемовой.

Не оставил без внимания и других участников аварии, которые в основном отделались ушибами.

Эдуарду Билю казалось, что ему удалось со всеми договориться. По некоторым данным, он выплатил 11 миллионов рублей пострадавшим. Защита пранкера на предварительном заседании заявляла ходатайство в суд о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако суд отказал.

Да и среди пострадавших нашлись те, кто остался недоволен компенсацией, что Бил истолковал по-своему. Он рассказал, что предложил пострадавшим починить им машины за его счет, однако они не согласились. Пострадавшие, по словам блогера, потребовали выплатить им стоимость разбитых машин, а кроме того, компенсировать моральный ущерб. Эвард Бил считает, что это слишком.

Именно с этим связано нервное поведение блогера перед началом процесса. Как и то, что прокуратура посчитала приговор суда первой инстанции слишком мягким. Однако Мосгорсуд оставил его в силе. Эдвард Бил вышел уже совсем другим человеком, с другим набором слов.

Не забыл пранкер высказаться и о журналистах, которые все это время освещали этот процесс. Блогер остался недоволен, напомнив корреспондентам о важности хорошей репутации.

Правда, на этом суды для блогера не заканчиваются. Впереди еще гражданский иск от других недовольных пострадавших, которым выплаченных денег не хватило. Но это блогера волнует меньше всего – ведь главное то, что остался на свободе, хоть и с некоторыми ограничениями.