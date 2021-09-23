Крушение Ан-26: выживших нет

Все шесть членов экипажа потерпевшего крушение в Хабаровском крае Ан-26 погибли. На месте катастрофы найдены их останки. Самолет сильно поврежден, фрагменты разбросаны на десятки метров. Рядом повалены деревья. В тг-канале губернатора края размещены фотографии с места ЧП.

Поисковые работы продолжаются, на месте работают спасатели и следователи. В Большехехцирском заповеднике будет разбит палаточный лагерь, группировке придется ночевать в лесу. Также планируется вырубить площадку для вертолета, сообщил Хабаровский АСЦ МЧС России.

Ан-26 компании "Летные проверки и системы" исчез с экранов радаров 22 сентября во время полета для проверки средств радиотехнического обеспечения. На борту находились шесть человек. Известно, что пилоты не сообщали диспетчерам о возникновении каких-либо нештатных ситуаций.