Сентябрь перевыполнил месячную норму осадков в Москве

Сентябрьская норма осадков в городе (65 мм) превышена почти на 15%, сообщили в метеобюро Москвы. Уточняется, что с начала месяца в столице зафиксировано 16 дождливых дней.

Больше всего осадков выпало в Москве 20 сентября (18 мм), 3 и 21 сентября (10 мм). По оценкам синоптиков, только с 19 по 23 сентября прирост осадков в городе составил порядка 40 мм, или свыше 60% месячной нормы сентября.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве закончатся дожди.

Синоптики прогнозируют, что сырая и пасмурная погода сохранится в Москве до начала следующей недели, дневные температуры не превысят 12-13 градусов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.