В Москве ливень века, в регионе – первый снег осени

Рекордное количество осадков выльется на Москву 20 сентября. Такого ливня не было в российской столице 73 года, отмечает ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. За сутки в городе выльется до трети сентябрьской месячной нормы. Похожие, но меньшие по интенсивности ливни отмечались в 1951 и 1959 годах. Осадки в Москве продлятся четыре дня.

Интенсивные дожди будут сопровождаться порывами ветра до 15-17 метров в секунду. МЧС предупредили москвичей о надвигающемся дожде и усилении ветра. Водителей попросили не парковать машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Порывы возможны до 18 метров в секунду, отметили спасатели: По шкале Бофорта, ветер такой силы оценивается как "крепкий". Это ближе к шторму, чем определение "сильный". Водителям предложили значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Погода приблизится к октябрьским показателям, поддерживает своего коллегу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ожидается промозглый северо-восточный ветер, в дневные часы будет 5-7 градусов тепла 20 сентября, а 6-8 градусов – 21 сентября. Это в среднем на 6 градусов ниже климатической нормы.

Над юго-западом Центральной России раскручивается циклонический вихрь. За прошедшие сутки здесь уже местами выпала норма месяца – до 66 миллиметров. В Брянской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Рязанской и Смоленской областях ожидается до 30 миллиметров дождя. Это половину сентябрьской нормы.

Не исключено появление утренних снежинок в Вышневолоцком, Осташковском, Нелидовском и Рамешковском районах Тверской области. Зимний привет с появлением "белых мух" возможен и в Переславском районе Ярославской области, а также в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Дождь с мокрым снегом может быть ближе к полуночи в Туле.

Мокрый снег ожидается на севере и западе Смоленщины. Но в подавляющем большинстве регионов Центральной России жители могут даже не заметить первый осенний снег.