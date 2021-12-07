Снегопад в Москве претендует на рекорд

Московский снегопад может стать самым сильным для этого дня в послевоенной истории.

Как рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, ослабление осадков возможно во второй половине дня.

С утра кому-то могло показаться, что снежная угроза была преувеличена. Улицы столицы действительно укрыли несколько сантиметров снега. Но мощный десант коммунальщиков, казалось, без особого труда справлялся с выпавшими осадками. Но к девяти часам утра в Москве выпало 4 мм осадков. В Подмосковье местами было вдвое больше.

Но и этого хватило, чтобы в Москве начали появляться заторы. На МКАД фуры стало разворачивать на снежной каше. Движение плотное. Водители рекомендовали тем, кто еще не выехал, закладывать на дорогу лишний час. Загруженность трасс на этот момент оценивается в 8 баллов, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Общее количество осадков за сутки в столице может составить 12-13 мм. То есть в течение дня выпадет в два раза больше, чем было за ночь. Таким образом действительно под угрозой суточный рекорд осадков, 12,7 мм, который держится уже 72 года. А вот абсолютный максимум декабря принадлежит 1981 году. Тогда за 24 часа выпало 23 мм снега.

По данным метеолокаторов, центр и запад страны накрывает обширная зона осадков. Но, если в нечерноземных областях идет снег и мокрый снег, то в Черноземье отмечаются ледяные дожди. По потоку они движутся на северо-восток и сегодня в середине дня могут добраться до южных районов Московской области.

При этом а Белгороде – ни намека на снег, зато местами после дождя стали образовываться лужи. Осадки здесь пока тоже большой интенсивностью не отличались. К этому часу в осадкомер местной метеостанции попало 2 мм.

В то же время на севере Курской области к утру вылилось 15 мм, столько обычно набирается за декаду. В Тульской и Орловской области местами выпала четверть месячной нормы осадков. От 6 до 8 мм зарегистрировали метеостанции Калуги и Брянска, причем там, как и в Москве, шел снег.

Обладая большими запасами влаги, средиземноморский воздух принесет обильные осадки на весь запад Русской равнины. В центральных областях сегодня может выпасть еще не менее 10 мм осадков или почти 1/4 месячной нормы.

Местами в Москве снегопад ухудшает видимость до тысячи метров. Снег будет идти весь день и ослабеет лишь ближе к вечеру.

По расчетам, к концу суток столица может получить порядка 12-13 мм влаги или почти недельную норму. Так что, сугробы вырастут на 5-7 см.

На фоне повышения температуры до слабых оттепелей снег будет мокрым, тяжелым. Возможно его налипание на провода и деревья. Следующей ночью снег начнет прекращаться, к утру подморозит до -3. На дорогах станет скользко.

Так что терять концентрацию не стоит. Даже после окончания осадков погода еще будет представлять опасность.