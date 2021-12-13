В Москве ожидается снегопад: сугробы вырастут на 60 процентов

В ближайшие сутки в Москве ожидается сильный снегопад. Пор прогнозам синоптиков, к утру вторника, 14 декабря, высота сугробов в столице вырастет на 60 процентов.

"С 15 часов в Москве начнется небольшой снег, который будет постепенно усиливаться, выйдя на максимум интенсивности в вечерний час-пик и особенно после полуночи", – предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, особо сильным снегопад будет с 0:00 по 6:00 14 декабря. При этом видимость снизится до 1000-1500 метров.

"В общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 миллиметров осадков при месячной норме декабря 56 миллиметров", – сообщил Тишковец. Согласно метеостатистике, в середине декабря такие мощные снегопады бывают не чаще одного раза в десять лет.

В итоге к утру вторника высота сугробов составит до 21 сантиметра. Это соответствует климатической норме начала января.

Ранее сообщалось, что в столице потеплеет до нуля – минус 2 градусов и начнется мокрый снег.