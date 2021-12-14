Настоящая зима: на Москву обрушился сильнейший за 30 лет снегопад

.Москва пережила самый мощный снегопад за последние 28 лет. Он осложнил ситуацию на дорогах. Со вчерашнего вечера на развязках отмечаются аварии. Заторы возникают не только из-за них, но и из-за фур, которые пробуксовывают на подъемах на снежной каше. Необычайно много в этот раз и вылетов в кювет – водители отмечают, что машину буквально стаскивает с дороги при небольшом заезде на обочину. Автомобилисты приходят друг к другу на выручку и вытаскивают транспорт из снежных заносов.

На метеостанции ВДНХ в осадкомеры за ночь попало 8 мм, еще два – за предыдущий день. То есть за сутки столица получила около 20% от месячной нормы. При этом прошедший снегопад претендовал на звание одного из самых мощных в середине декабря. В 1989 году 14 декабря выпало 9.9 мм осадков.

Наиболее интенсивные осадки отмечались в Новой Москве и на юго-западе Владимирской области – к утру 10 мм, еще 2-3 мм выпало за предыдущий день. А вот, скажем, на севере Московской области цифры оказались в 4-5 раз меньше. Не везде осадки выпадали только в виде снега, местами отмечались ледяные дожди. Поэтому даже при одинаковом количестве осадков сугробы росли неравномерно.

На карте, составленной по данным метеолокаторов, отчетливо видно, что средняя полоса страны накрыта зоной осадков. Она протянулась от Черноземья до Прикамья. Буквально на самом краю облачной гряды рано утром находился столичный регион.

В течение дня в Москве ожидается около -2 градусов. В отдельных районах города возможен небольшой снег. Завтра существенных осадков ждать не стоит. Ночью подморозит до -5, днем станет на 3 градуса теплее. А в четверг столицу накроет волна тепла, и столбики термометров повысятся до ноля, а местами уйдут в слабый плюс. При этом осадки будут идти в смешанной фазе в виде мокрого снега, кое-где переходящего в дождь. Может выпасть порядка 3-4 мм влаги. В пятницу осадки ослабеют, а волна тепла пойдет на спад.