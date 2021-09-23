На Украине собрались "идти на Москву"

В Полтаве к Дню города разместили билборды с призывом идти на Москву, сообщил в тг-канале депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Полтавская битва, по его словам, не завершена. Именно под Полтавой начался путь украинцев к независимости. И России – к переписыванию истории. Но победа останется за Украиной, подчеркнул Гончаренко, опубликовав билборды, на который изображен украинский гетман Иван Мазепа. И написан призыв: "Полтавская битва не завершена. На Москву".

Бывший президент Украины Петр Порошенко в свое время объявил Мазепу флагом движения за независимость Украины и сообщил, что гетман открыл дверь в Европу, тогда как Петр I рубил туда окно. Личность Ивана Мазепы в принципе рнасценивается неоднозначно. Гетман, желая отторгнуть Украину от России, в 1707 году вступил в тайные переговоры с Карлом XII и новым польским королем Станиславом Лещинским. Однако многие казаки остались верными Петру I и воевали под Полтавой на стороне России. Тогда русская армия разбила шведскую. Победа под Полтавой считается решающей в ходе Северной войны. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.