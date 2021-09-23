Песков не ответил на вопрос о Лаврове и Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал обращаться с вопросами о том, перейдут ли в Госдуму главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу непосредственно к самим политикам. Представитель Кремля отметил, что он об этом не знает.

Кроме того, Песков оценил процедуру онлайн-голосования на выборах президента. По его словам, это очень удачная и удобная практика, которую нужно масштабировать. Это целесообразно с точки зрения экономии бюджетных средств, увеличения явки. Но насколько широко – должны решать ЦИК и эксперты, так как для этого ИТ-сектор должен выйти на нужный уровень.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к выборам президента в 2024 году онлайн-голосование может быть введено во всей России.