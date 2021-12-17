Песков рассказал, определился ли Путин с выборами и преемником

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, кто сменит Владимира Путина на посту главы государства, могут принять только россияне.

У Путина со временем могут появиться мысли о кандидатуре возможного преемнике, продолжил Дмитрий Песков в интервью RTVI, но выскажет он их в нужно время.

"Но президентом, следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне", – подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, Путин еще не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру на высший пост в государстве в 2024 году.

" Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", – пояснил Песков.

Пока же "обсуждение темы транзита", сказал пресс-секретарь президента, это заработок "разных политологов и так далее".

По словам Пескова, Путин с улыбкой реагирует на "теорию двойников". Так Песков прокомментировал предположения о том, что вместо в Путина в некоторых мероприятиях участвуют другие люди.

Кроме того, у Пескова спросили, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях, в качестве примера ему привели продавщицу мороженого, которая продавала дважды президенту это лакомство на авиасалоне "МАКС".

"Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", – ответил Песков.

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