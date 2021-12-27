Подготовка к выборам президента: комментарий Кремля

Подготовка к выборам президента России является сутью ежедневной работы администрации Кремля и самого главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам.

По словам представителя Кремля, выборы являются экзаменом на доверие людей, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру. "Поэтому все, что делается, это так или иначе и есть подготовка", – он.

"На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения", – отметил Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь главы государства напоминал, что решение о том, кто сменит Владимира Путина на посту президента РФ, могут принять только россияне. У Путина со временем могут появиться мысли о кандидатуре возможного преемника, но выскажет он их в нужное время, добавил Песков.

"Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне", – подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что Путин еще не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру на высший государственный пост в 2024 году.

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