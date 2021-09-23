Полеты на Луну и орбитальная станция: суммы и другие подробности

Роскосмос объявил тендер на НИР стоимостью 1,7 млрд рублей. Цель работы – изучение вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, подрядчик должен разработать требования к космической технике, рекомендации к задействованным перспективным технологиям, работе космонавтов на окололунной орбите. Документы уже опубликованы на сайте госзакупок.

Впервые в официальных документах корпорации указывается, что полеты к Луне будут осуществляться на ракете "Ангара". В 2020 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил в Fb, что на первом этапе сверхтяжелой ракете предпочтут "Ангару". Сверхтяжелая ракета для второго этапа будет создаваться на новых технических решениях.

Документом также предусмотрена разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность Луны, создание макета скафандра, средств защиты здоровья космонавтов, лунохода, луномобиля и пр.

Кроме того, в рамках ТЗ впервые опубликован состав Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС. Собственная орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. На первом этапе к ней будут летать "Прогрессы" и "Союзы".

Многие из этих работ были предусмотрены в проекте "Федеральной космической программе на 2016-2025 годы". Изначально проект оценивался в 2,7 трл рублей, но потом неоднократно секвестировался.