Путин поделился странным фактом о дорогах

Президент России Владимир Путин поручил привести в порядок дороги в Марий Эл. В четверг, 23 сентября, глава государства провел онлайн-встречу с руководителем республики Александром Евстифеевым.

"Нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причем местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального", – указал президент.

Глава Марий Эл доложил о ситуации в регионе, Путин выразил надежду, что все поднятые проблемы Евстифеев будет держать в поле зрения, чтобы они решались "в нужном ключе и в нужные сроки".

Так, Евстифеев проинформировал главу государства о ситуации с коронавирусом в республике, сообщив, что она находится под контролем, вакцинировано 43% населения, в регионе развернуто более тысячи коек для больных COVID-19. За полтора года Марий Эл получила 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на борьбу с пандемией.

В завершение глава государства отметил, что все обращения от руководителя региона будут проработаны, он даст соответствующие поручения правительству, министерствам и ведомствам. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.