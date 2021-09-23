Близким Радия Шмакова соболезнуют в связи с утратой

Скончался один из создателей первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" Радий Шмаков. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ​​​, выразив глубокие соболезнования близким Радия Анатольевича.

Инженеру-конструктору было 90 лет.

Шмаков работал главным конструктором Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит. Участвовал в строительстве атомных подводных лодок с ракетным комплексом "Гранат", являлся членом государственных комиссий по приемке на вооружение противолодочных ракетных комплексов "Вьюга", "Водопад", "Шквал", "Ветер". В 1981 году ему была присуждена Государственная премия СССР, а в 1997 году – премия правительства РФ в области науки и техники. В 1998 году был избран действительным академиком Санкт-Петербургской Академии истории, науки и техники.