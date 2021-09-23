Киев пытался обменять останки вместо передачи родственникам

Останки жителя самопровозглашенной ДНР, два года считавшегося пропавшим без вести, удалось вернуть домой, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинская сторона отказывалась их возвращать, хотя личность покойного гражданина М. была установлена, представители Киева цинично пытались перевести процесс передачи в обменный. Подобная практика недопустима, подчеркнула Морозова и призвала Киев активнее искать и идентифицировать пропавших без вести. Потому что иначе процесс может затянуться на десятки лет, а это нужно сделать ради семей и близких, переживающих тяжелую потерю.

В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, в конфликте погибли около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования конфликта продолжает обсуждаться в том числе в ходе встреч контактной группы, принимаются документы по деэскалации конфликта. Но перестрелки продолжаются.