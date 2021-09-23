Памфилова посетовала на непослушных коллег

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила в четверг, что на некоторых избирательных участках в Санкт-Петербурге проигнорировали нарушения, признав итоги голосования.

На заседании комиссии Памфилова отметила, что в Петербурге не прислушались к просьбе ЦИК не торопиться с подведением итогов.

Памфилова напомнила, что Петербургу разрешили наделить территориальные комиссии полномочиями окружных комиссий по выборам в Госдуму, принимая во внимание загруженность горизбиркома.

"Но мы понимали, что у них восемь округов. С учетом того, что у них еще идут непростые выборы в Заксобрание", – сказала Памфилова.

Также Памфилова заявила, что, вопреки рекомендациям ЦИК, в городе на должности председателей территориальных избирательных комиссий были назначены люди с "негативным шлейфом из предыдущих кампаний".

Ранее ЦИК сообщал, что на шести-семи участках в Петербурге есть основания для отмены результатов выборов. Возможно возбуждение уголовных дел по нарушениям на двух участках, пишет "Интерфакс".