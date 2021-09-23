В Петербурге задержали футбольных мошенников с 57 миллионами

В Ленинградской области полицейские задержали троих приятелей, которые приехали в Россию из Африки. Гости хотели сыграть в футбол. Вот только правила у них были особенные. 800 тысяч евро предприимчивые африканцы получили от итальянского клуба за переход в него игрока из Дании. Правда, сам футболист об удачном трансфере не знал.

- Лежать! Лежать! Отойди от него.

В этой квартире в городе Мурино Ленинградской области – переполох. В гости пожаловали сотрудники полиции. Одного обитателя квартиры скрутили у входной двери, а вот с его товарищем пришлось повозиться. Он был так не рад визиту правоохранителей, что повис на балконе семнадцатого этажа.

- Тихо, тихо, тихо. Держи его! Держи.

- Все хорошо.

- Парни, сюда!

- Поднимайся, поднимайся!

Чего хотел добиться своим странным поступком этот молодой человек – так и осталось не совсем ясным. То ли он хотел таким образом спрятаться, то ли собирался как Человек-паук уйти по балконам. С большим трудом его удалось затянуть обратно, сохранив тем самым каскадеру-самоучке жизнь.

Всего задержали четверых мужчин. Трое – граждане Нигерии, один – уроженец Буркина-Фасо. По версии следствия, все они – футбольные мошенники. И речь здесь не о ставках на спорт. Эти ребята работали по- крупному.

Как сообщают СМИ, гости из Африки прознали, что итальянский футбольный клуб "Сампдория" очень интересуется игроком из датского клуба "Нордшелланд". И готов заплатить кругленькую сумму, чтобы заполучить его в свои ряды. Этим и воспользовались предприимчивые приятели, тут же выстроив хитроумную схему.

"Иностранцы обратились к своему знакомому, нелегально проживающему в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счет. Затем указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба. И направили итальянской стороне", – рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Эмоциональные итальянцы так обрадовались тому, что переговоры не были долгими, что особых проверок не проводить не стали. Тут же перечислили на предложенный счёт восемьсот тысяч евро. И стали ждать легионера. Но футболист, понятное дело, так и не приехал.

Примерно в XIV веке итальянцы изобрели игру под названием "Кальчо". Как гласит энциклопедия, они и завезли ее на британские острова. Там игра стала называться – "нога-мяч". И играли в нее преимущественно в колледжах. С XX века футбол захватил планету. В этой индустрии теперь крутятся миллиарды. И по словам экспертов, гости из Африки неплохо в ней ориентируются.

В ходе обысков у спортивных мошенников изъяли миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, а также электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. На 57 миллионов рублей, обнаруженных у африканцев, наложили арест. Остальные деньги они успели потратить. За неспортивное поведение всех четверых заключили под стражу и возбудили дело по статье "мошенничество".