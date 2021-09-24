24 сентября 2021 17:15

Как бросить курить? Доктор Мясников припомнил метод Павки Корчагина

Кадр из программы "О самом главном". Мясников рассказал, когда надо мерить давление лежа
Кадр из программы "О самом главном". Мясников рассказал, когда надо мерить давление лежа

В программе "О самом главном" Александр Мясников обсудил со зрителями вопрос о том, как эффективно бросить курить.

Он отметил, что когда человек бросает, но его потом снова тянет закурить, – это нормально. "Курение – это хроническая болезнь, которая течет с рецидивами. Без помощи чего-то только 3-6 процентов курильщиков может бросить курить с первого раза", – рассказал доктор Мясников.

Он отметил, что вред от курения – несомненный, поэтому игра стоит свеч.

"По идее, курить бросать надо так: затянулся – бросил, и все. Как Павка Корчагин", – сказал врач, напомнив знаменитую сцену на собрании из романа "Как закалялась сталь".

Тогда герой доказал, что человек управляет привычкой, а не наоборот, одномоментно бросив курить.

Александр Мясников пояснил, что когда так бросаешь – это наиболее эффективно, потом тянет гораздо меньше. Однако далеко не все так могут, они нуждаются во вспомогательных препаратах, а это требует времени.

Сам врач и телеведущий признался, что когда решил бросить курить, то в первую очередь избавился от пепельниц, сигарет, зажигалок – всего, что напоминало о вредной привычке.

"Часто мы курим потому, что привычка, а не потому, что хочется", – объяснил доктор Мясников.

Поэтому надо избавиться от любых ассоциаций, связанных с этой привычкой (например, крутить зажигалку в руке). Кроме того, советует врач, стоит избавиться от курящего окружения, запретить курить дома, настроиться на определенную дату и к ней постепенно уменьшать количество выкуриваемых сигарет.

Мясников также напомнил об опасности электронных сигарет. Он сообщил, что сейчас появилась новая специфическая болезнь легких, которая ими вызывается.

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