Как бросить курить? Доктор Мясников припомнил метод Павки Корчагина

В программе "О самом главном" Александр Мясников обсудил со зрителями вопрос о том, как эффективно бросить курить.

Он отметил, что когда человек бросает, но его потом снова тянет закурить, – это нормально. "Курение – это хроническая болезнь, которая течет с рецидивами. Без помощи чего-то только 3-6 процентов курильщиков может бросить курить с первого раза", – рассказал доктор Мясников.

Он отметил, что вред от курения – несомненный, поэтому игра стоит свеч.

"По идее, курить бросать надо так: затянулся – бросил, и все. Как Павка Корчагин", – сказал врач, напомнив знаменитую сцену на собрании из романа "Как закалялась сталь".

Тогда герой доказал, что человек управляет привычкой, а не наоборот, одномоментно бросив курить.

Александр Мясников пояснил, что когда так бросаешь – это наиболее эффективно, потом тянет гораздо меньше. Однако далеко не все так могут, они нуждаются во вспомогательных препаратах, а это требует времени.

Сам врач и телеведущий признался, что когда решил бросить курить, то в первую очередь избавился от пепельниц, сигарет, зажигалок – всего, что напоминало о вредной привычке.

"Часто мы курим потому, что привычка, а не потому, что хочется", – объяснил доктор Мясников.

Поэтому надо избавиться от любых ассоциаций, связанных с этой привычкой (например, крутить зажигалку в руке). Кроме того, советует врач, стоит избавиться от курящего окружения, запретить курить дома, настроиться на определенную дату и к ней постепенно уменьшать количество выкуриваемых сигарет.

Мясников также напомнил об опасности электронных сигарет. Он сообщил, что сейчас появилась новая специфическая болезнь легких, которая ими вызывается.