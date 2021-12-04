Мясников поведал о жизни в аду

Как перестать быть адвокатом самому себе? Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Все связано с трудностями, напоминает он в рубрике "Личный опыт" в очередном выпуске программы "Доктор Мясников". Похудеть – трудно, бросить курить – трудно, заняться физической активностью – трудно. И мы начинаем искать себе оправдания: возраст, отсутствие времени, средств – и так далее.

Перестаньте это делать, советует Мясников. А что касается физической активности – чем больше вам не хочется заниматься упражнениями, тем больше это надо делать.

В эфире телеканала "Россия 1" доктор продемонстрировал собственный "Дневник физкультуры" со списком упражнений.

"Я каждый раз, просыпаясь, думаю: я сегодня делать не буду! Я не хочу, я не могу, у меня болит все – голова болит, все тело и так далее. И бывают случаи, когда я пропускаю, – поделился Мясников. – Я потом себя ненавижу! Я думаю: ах ты, сволочь, старая, слабая, тряпка! Я себя съедаю настолько, что я на следующий день сделаю два раза. Я обязательно компенсирую то, что я пропустил. Просто потому, что иначе я не мужик!".

Это даже не привычка, говорит он: вы не должны делать это "в охотку", так у вас ничего не получится. Бросать курить трудно, ограничивать себя в еде, снижать вес, особенно в зрелом возрасте – вообще титанический труд.

"Но что делать? Ну – надо. Жизнь такова, что если ты не заплатишь свою цену за нее, она уйдет, либо превратится в ад. Вы должны шевелиться", – говорит доктор.

Пока мы живы, пока мы дышим, чтобы оставаться людьми, мы должны перестать искать себе оправдания – и должны ставить себе невероятные задачи, советует Мясников.