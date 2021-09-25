На Дагестан обрушилась стихия: последствия непогоды

Мощные ливни оставили без света больше 30 тысяч жителей Дагестана, повреждены дороги. Камнепад разрушил автозаправку. В горных реках — критические отметки. Прогноз погоды не утешительный — действует экстренное предупреждение. Остается угроза схода селей. В МЧС Дагестана развернут оперативный штаб.

Этого боялись с того самого дня, когда было объявлено штормовое предупреждение. Дожди, а на самых дальних вершинах даже со снегом, выводят из берегов реки. На села обрушиваются грязевые потоки и камнепады. Станция техобслуживания на выезде из Агвали едва устояла.

По словам одного из местных жителей, с таким явлением ничего не поделаешь, а горцы к подобному привыкли.

Цумадинский район. До такого уровня река Аварское Койсу поднимается крайне редко. Ахмед построил свой дом настолько качественно, что в нем не появилось даже трещины. Однако бурная вода подмыла землю под фундаментом и просто опрокинула строение, смыв парк и форелевое хозяйство. По словам Ахмеда, ему 63 года, всю жизнь он в горах, но такого не видел. Все происходило очень стремительно.

На связи с пострадавшими районам МЧС республики. Спасатели уже выехали на место. Жертв в результате стихии нет, однако на дорогах сотни мелких селей и камнепадов. Цунтинский район и Бежтинский участок пока и вовсе отрезаны от цивилизации. Дорожники планируют открыть временный проезд, если позволит погода. Уровень Аварского койсу уже опустился на полметра.