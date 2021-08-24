В Дагестане селевой поток унес 5 человек

Сразу несколько российских регионов окутал смог от лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации сегодня ввели в Мордовии и Нижегородской области, где пламя окружает город Саров. В Свердловской области огнем охвачены более 1700 гектаров. Один из очагов вспыхнул вплотную к федеральной трассе Екатеринбург – Пермь, движение остановили. А под Первоуральском эвакуировали дачников и гостей санаториев. В Челябинской области огонь добрался до окраин Миасса. Там горят дачные дома, перекрыто шоссе. В Тюмени уровень загрязнения воздуха превысил критические отметки. Упала видимость на дорогах, в городе нечем дышать.

А в горах Дагестана, где после мощных ливней сошли селевые потоки, ищут пропавших без вести – двух туристов и трех местных жителей.

- Я такого в жизни не видела! Что это? Какой кошмар!

Селевые потоки в горных районах уносят машины, размывают стены домов, дороги и запирают в ущельях туристов. Больше 30 человек из разных городов оказались отрезаны водой в Карадахской теснине. Двое из них пропали без вести. Найти унесенных в темноте не получается. Операцию по спасению продолжают в светлое время суток. Помогают добровольцы – местные жители. Они первыми прибежали на помощь и делали все возможное до прибытия МЧС.

"Мы прибыли туда, брат Али увидел, как уносит человека. Он сказал, что там еще есть человек 20-25. Ждать некого было, решили сами двинуться вверх. Мы нашли там две группы", – говорит местный житель Джамал Ахметов.

Карадахская теснина. Красивое место, но в плохую погоду может стать смертельной западней. Старожилы рассказывают, что с детства им объяснили – даже при малейшей туче соваться сюда не стоит. Даже сейчас здесь капает дождь, и пора уходить.

Ксения Мартынова рассказывает, что погода начала портиться во время похода в Карадахскую теснину. Ее супруг – в числе пропавших без вести, но успел спасти детей.

"Муж перешел с младшим сыном по реке на ту сторону и успел передать его нашему другу. А рука старшего сына выскользнула. Его там там парни перехватили. А потом их всех троих снесло вперед по реке", – рассказывает Ксения.

Сель, по рассказам очевидцев, ворвался в ущелье настолько быстро, что люди едва успели спрятаться. "Просто начался дождь и нас смыло", – говорит Елена Уланова.

Можно ли было предотвратить случившееся, сейчас выясняет и прокуратура. То, что у туристов не было гида, – лишь одна из возможных причин ЧП. Все-таки селевые потоки были слишком мощными. Еще три человека уже из числа местных жителей пропали в Левашинском районе: мать и сын из селения Хаджалмахи, а в Куппа мужчину унесло прямо с грузовиком. Это все, что осталось от машины.

Поиски пропавших продолжаются. Главное, чтобы им не помешала непогода. Дожди по прогнозам могут идти еще несколько дней.